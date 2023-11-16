Обережний оптимізм. У Зеленського висловилися про зустріч Байдена та Сі

Вчорашня зустріч президентів США та Китаю Джо Байдена та Сі Цзіньпіна у Сан-Франциско стала гарним сигналом для світу, та продемонструвала прагнення до нового глобального порядку та стабільності.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Оцінюючи переговори лідерів Штатів та КНР на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у середу, Подоляк висловився про "обережний оптимізм".

"Це чудовий сигнал світу: діалог замість конфронтації, новий глобальний порядок, обов'язковість правил, стабільність і передбачуваність", - вважає Подоляк.

Також він розцінює проведення переговорів між президентами США та Китаю та укладання ними низки домовленостей як доказ повної втрати Росією впливу на глобальні процеси на світовому рівні.

"І друге: Росію остаточно вилучено з переліку тих, хто реально впливає на глобальні процеси. Росія майже несуб'єктна", - зазначив представник ОП.

Причиною цього, за словами Подоляка, є те, що Кремль робить ставку на хаос, руйнування, підтримку насильства як інструменту зовнішньої політики, а також "має огидну репутацію, об яку не можна бруднитися".

"Усього цього не треба тим, хто хоче бачити горизонти, майбутнє, взаємні обмежувальні правила", - резюмує Подоляк.

Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Учора, 15 листопада, президент США і лідер Китаю зустрілися в рамках саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що відбувся в Сан-Франциско. Лідери провели зустріч в історичній резиденції Філолі, яка тривала близько чотирьох годин.

За підсумками лідери США та Китаю уклали низку домовленостей, а також обговорили тему війни РФ проти України та ситуацію навколо Тайваню.

Детальніше про очікування від переговорів між лідером Китаю та США читайте у матеріалі РБК-Україна "Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: чого чекати від саміту у Сан-Франциско".