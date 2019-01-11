Объемы распределенного газа в Винницкой области в 2018 году уменьшились на 5%

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В то же время, возросло потребление газа производителями тепловой энергии и религиозными организациями

В 2018 году объемы распределения природного газа ПАО "Винницагаз" составили почти 782 млн куб. м. По сравнению с 2017 годом объемы потребления голубого топлива в Винницкой области уменьшились на 5%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Объемы потребления газа населением упали на 7%, промышленными потребителями на 9%, бюджетными организациями - на 3%. В то же время, возросло потребление газа производителями тепловой энергии на 8,1 млн куб. м, или 6%. Религиозные организации потребили 505 тыс. куб. м газа, что на 12 % больше, чем в 2017 году.

Также в прес-службе сообщили, что наибольшая доля потребления газа в регионе приходится на население. В общем ПАО "Винницагаз" бытовым потребителям доставлено 470,2 млн куб. м голубого топлива, что составляет 60 %. Промышленные потребители использовали 165,8 млн куб. м или 21 %, ТКЭ - более 129 млн куб. м (16,5%), бюджетные учреждения и организации – 16,3 млн куб. м (2%), религиозные организации - 0,5 млн куб. м (менее 1%).

"На протяжении 2018 года задолженность потребителей за услуги по распределению природного газа существенно сократилась, а промышленных потребителей - выросла. 98,8% долга приходится на предприятия ТКЭ. Остальное задолжали бюджетные организации", - говорит коммерческий директор компании Владимир Антошко.

Уменьшение объемов распределения природного газа связанно как с погодными факторами, так и с его подорожанием. При этом уменьшается и тарифная выручка ПАО "Винницагаз", которая формирует ресурс для обеспечения операционных и инвестиционных потребностей.

По словам пресс-службы, тариф, утвержденный еще в 2015 году, не позволяет в полной мере выполнять лицензированную деятельность оператору ГРМ и влечет за собой накопление долгов перед другими участниками газового рынка.