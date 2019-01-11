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Обсяги розподіленого газу у Вінницькій області в 2018 році зменшилися на 5%

Новини » Енергетика    11.01.2019 - 18:45
Обсяги розподіленого газу у Вінницькій області в 2018 році зменшилися на 5%
Ілюстративне фото (УНІАН)

У той же час, зросло споживання газу виробниками теплової енергії та релігійними організаціями

В 2018 році обсяги розподілу природного газу ПАТ "Вінницягаз" склали майже 782 млн куб. м. Порівняно з 2017 роком обсяги споживання блакитного палива у Вінницькій області зменшилися на 5%. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Обсяги споживання газу населенням впали на 7%, промисловими споживачами на 9%, бюджетними організаціями - на 3%. У той же час, зросло споживання газу виробниками теплової енергії на 8,1 млн куб. м, або 6%. Релігійні організації спожили 505 тис. куб. м газу, що на 12 % більше, ніж у 2017 році.

Також у прес-службі повідомили, що найбільша частка споживання газу в регіоні припадає на населення. Загалом ПАТ "Вінницягаз" побутовим споживачам доставлено 470,2 млн куб. м блакитного палива, що становить 60 %. Промислові споживачі використовували 165,8 млн куб. м, або 21 %, ТКЕ - понад 129 млн куб. м (16,5%), бюджетні установи та організації – 16,3 млн куб. м (2%), релігійні організації - 0,5 млн куб. м (менш 1%).

"Протягом 2018 року заборгованість споживачів за послуги з розподілу природного газу істотно скоротилася, а промислових споживачів зросла. 98,8% боргу припадає на підприємства ТКЕ. Інше заборгували бюджетні організації", - говорить комерційний директор компанії Володимир Антошко.

Зменшення обсягів розподілу природного газу пов'язано як з погодними факторами, так і з його подорожчанням. При цьому зменшується і тарифна виручка ПАТ "Вінницягаз", яка формує ресурс для забезпечення операційних та інвестиційних потреб.

За словами прес-служби, тариф, затверджений ще в 2015 році, не дозволяє повною мірою виконувати ліцензовану діяльність оператора ГРМ і тягне за собою накопичення боргів перед іншими учасниками газового ринку.

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