Объемы распределения газа в Винницкой области в 2019 году уменьшились на 18%

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Отрицательная динамика в потреблении природного газа наблюдается по всем категориям потребителей

За шесть месяцев текущего года объемы распределения природного газа АО "Винницагаз" составили более 351 млн куб. м. По сравнению с соответствующим периодом 2018 объемы потребления энергоресурса в Винницкой области уменьшились на 18%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"65,7 % поставленного газа в регионе приходится на население. В 2019 году бытовым потребителям АО "Винницагаз" распределены почти 230,6 млн куб. м голубого топлива. Предприятия ТКЭ использовали 66,8 млн куб. м газа (19%), промышленные потребители – 44,5 млн куб. м (12,7%), бюджетные учреждения и организации – 8,8 млн куб. м (2,5%), религиозные организации – 0,28 млн куб. м (менее 1%)", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, отрицательная динамика в потреблении природного газа наблюдается по всем категориям потребителей. Так, потребление газа населением уменьшилось на 22,4 %. Промышленные потребители сократили потребление на 22,7%, на 16% - религиозные организации, на 10 % - потребители бюджетной сферы, более чем на 9% - теплоснабжающие компании.

"Уменьшение объемов распределения природного газа связано с его подорожанием, а также с погодными факторами. Соответственно уменьшается и тарифная выручка предприятия, за счет которой обеспечиваются операционные и инвестиционные потребности компании", - объясняет коммерческий директор АО "Винницагаз" Владимир Антошко.

В пресс-службе также отметили, что компания АО "Винницагаз" приветствует шаги НКРЭКУ по применению европейских принципов при установлении тарифов на распределение газа. "Такой подход будет способствовать развитию энергоэффективности и экономии газа. Равномерные ежемесячные платежи за услугу доставки природного газа уменьшат финансовую нагрузку на потребителя в отопительный период и позволят операторам ГРМ четко спрогнозировать свои доходы и расходы", - говорится в сообщении.

Из стоимости одного кубометра газа "Винницагаз" за предоставление услуги по распределению энергоресурса получает лишь около 10 %." Эти средства направляются на содержание газораспределительных сетей региона, установку и ремонт индивидуальных счетчиков, обеспечение работы аварийно-диспетчерской службы и тому подобное. Компания обслуживает около 17,5 тыс. км газораспределительных сетей, почти 455 тыс. потребителей газа Винницкой области. Действующий тариф на распределение природного газа не покрывает операционных и инвестиционных затрат предприятия и требует безотлагательного пересмотра", - говорится в сообщении.