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Обсяги розподілу газу у Вінницькій області в 2019 році зменшилися на 18%

Новини » Енергетика    29.07.2019 - 16:40
Обсяги розподілу газу у Вінницькій області в 2019 році зменшилися на 18%
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Негативна динаміка в споживанні природного газу спостерігається по всім категоріям споживачів

За шість місяців поточного року обсяги розподілу природного газу АТ "Вінницягаз" склали понад 351 млн куб. м. Порівняно з відповідним періодом 2018 обсяги споживання енергоресурсу у Вінницькій області зменшилися на 18%. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"65,7 % поставленого газу в регіоні припадає на населення. У 2019 році побутовим споживачам АТ "Вінницягаз" розподілені майже 230,6 млн куб. м блакитного палива. Підприємства ТКЕ використовували 66,8 млн куб. м газу (19%), промислові споживачі – 44,5 млн куб. м (12,7%), бюджетні установи та організації – 8,8 млн куб. м (2,5%), релігійні організації – 0,28 млн куб. м (менше 1%)", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, негативна динаміка в споживанні природного газу спостерігається по всім категоріям споживачів. Так, споживання газу населенням зменшилася на 22,4 %. Промислові споживачі скоротили споживання на 22,7%, на 16% - релігійні організації, на 10 % - споживачі бюджетної сфери, більш ніж на 9% - теплопостачальні компанії.

"Зменшення обсягів розподілу природного газу пов'язане з його подорожчанням, а також з погодними факторами. Відповідно зменшується і тарифна виручка підприємства, за рахунок якої забезпечуються операційні та інвестиційні потреби компанії", - пояснює комерційний директор АТ "Вінницягаз" Володимир Антошко.

У прес-службі також відзначили, що компанія АТ "Вінницягаз" вітає кроки НКРЕКП щодо застосування європейських принципів при встановленні тарифів на розподіл газу. "Такий підхід буде сприяти розвитку енергоефективності та економії газу. Рівномірні щомісячні платежі за послугу доставки природного газу зменшать фінансове навантаження на споживача в опалювальний період і дозволять операторам ГРМ чітко спрогнозувати свої доходи і витрати", - йдеться в повідомленні.

З вартості одного кубометра газу "Вінницягаз" за надання послуги з розподілу енергоресурсу отримує лише близько 10%." Ці кошти спрямовуються на утримання газорозподільних мереж регіону, встановлення та ремонт індивідуальних лічильників, забезпечення роботи аварійно-диспетчерської служби тощо. Компанія обслуговує близько 17,5 тис. км газорозподільних мереж, майже 455 тис. споживачів газу Вінницької області. Діючий тариф на розподіл природного газу не покриває операційних і інвестиційних витрат підприємства і потребує невідкладного перегляду", - йдеться в повідомленні.

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