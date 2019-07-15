Объемы потребления газа за полгода уменьшились на 21%, - "Волиньгаз"

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей

Общий объем потребления газа в Волынской области за первое полугодие 2019 года составил почти 199 млн куб. м, что на 21% меньше, чем в 2018 году. В результате чего АО "Волиньгаз" недополучило около 37,4 млн гривен запланированной тарифной выручки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей. Бюджетная сфера использовали газа меньше на 0,754 млн куб. м (14,8%), промышленность - на 9,631 млрд куб. м (29%), населения - на 36,472 млн куб. м (24,2%), а теплоснабжающие предприятия - на 5,379 млн куб. м (8,7%).

"С уменьшением тарифной выручки компании суммы расходов, необходимых для эксплуатации газораспределительных сетей м работу аварийно-диспетчерской службы, остаются прежними и даже возрастают из года в год, - отметил председатель правления АО "Волыньгаз" Мирослав Коротя. – Поэтому оптимальным для рынка газа Украины является модель тарифа на распределение, в которой учтена заявленная мощность".

По словам пресс-службы, компания "Волыньгаз" приветствует шаги НКРЭКУ относительно применения европейских принципов при установлении тарифов на распределение газа. Такой подход будет способствовать развитию энергоэффективности и экономии газа".

"Равномерные ежемесячные платежи за услугу доставки природного газа уменьшат финансовую нагрузку на потребителя в отопительный период и позволят операторам ГРМ четко спрогнозировать свои доходы и расходы. Но АО Волыньгаз" предлагает дать возможность потребителям платить за фактически использованную мощность, а не номинальную присоединенную мощность, как это предусмотрено действующей Методикой", - говорится в сообщении.