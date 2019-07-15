Обсяги споживання газу за півроку зменшились на 21%, - "Волиньгаз"

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів

Загальний обсяг споживання газу у Волинській області за перше півріччя 2019 року склав майже 199 млн куб. м, що на 21% менше, ніж у 2018 році. В результаті чого АТ "Волиньгаз" недоотримало близько 37,4 млн гривень запланованої тарифної виручки. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів. Бюджетна сфера використала газу менше на 0,754 млн куб. м (14,8%), промисловість - на 9,631 млн куб. м (29%), населення - на 36,472 млн куб. м (24,2%), а теплопостачальні підприємства - на 5,379 млн куб. м (8,7%).

"Зі зменшенням тарифної виручки компанії суми витрат, необхідних для експлуатації газорозподільних мереж та роботу аварійно-диспетчерської служби, залишаються незмінними і навіть зростають з року в рік, - зазначив голова правління АТ "Волиньгаз" Мирослав Коротя. – Тому оптимальним для ринку газу України є модель тарифу на розподіл, в якій врахована заявлена потужність".

За словами прес-служби, компанія "Волиньгаз" вітає кроки НКРЕКП щодо застосування європейських принципів при встановленні тарифів на розподіл газу. Такий підхід "буде сприяти розвитку енергоефективності та економії газу".

"Рівномірні щомісячні платежі за послугу доставки природного газу зменшать фінансове навантаження на споживача в опалювальний період і дозволять операторам ГРМ чітко спрогнозувати свої доходи та витрати. Але АТ Волиньгаз" пропонує дати можливість споживачам сплачувати за фактично використану потужність, а не номінальну приєднану потужність, як це передбачено діючою Методикою", - йдеться у повідомленні.