Объемы поставок газа "Винницагаз Сбыт" в 2018 году составили 492,2 млн куб. м

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Львиная доля поставок приходится на население и составляет более 95,5%

В течение 2018 года ООО "Винницагаз Сбыт" поставило ​​потребителям Винницкой области почти 492,2 куб. м природного газа на общую сумму 3,75 млн гривен. Это на 7% меньше по сравнению с объемами поставок голубого топлива предприятием в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Львиная доля поставок приходится на население и составляет 470,2 млн куб. м или более 95,5%. Остальное потребили в значительно меньших долях промышленные потребители – 12,3 млн куб. м, что составляет 2,5% от общего объема поставок газа предприятием, бюджетные учреждения и организации – 9,2 куб. м (1,9 %) и религиозные организации - 505,1 тыс. куб. м (почти 0,1%).

"Уменьшение объемов поставок газа можно объяснить сравнительно теплыми погодными условиями, как в начале, так и осенью 2018 года, а также повышением цены на энергоресурс", - объясняет директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

По словам пресс-службы, сейчас в "Винницагаз Сбыт" активно проходит кампания по заключению договоров поставки природного газа с небытовыми потребителями Винницкой области на текущий год.

"Предприятие постоянно участвует в процедурах закупок газа, проводимых бюджетными учреждениями и организациями. С начала 2019 года ООО "Винницагаз Сбыт" уже стало победителем в 34 процедурах открытых торгов по закупке газа общим объемом поставки 2,45 млн куб. м. Кроме того, в настоящее время предприятие является участником еще около 70 процедур закупок, проводимых бюджетными организациями региона", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в 2018 году компания поставляла газ 604 потребителям бюджетной сферы на сумму более 109,7 млн гривен. В этом году бюджетные учреждения и организации, которые закупают газ без применения тендерных процедур, уже заключили с "Винницагаз Сбыт" 486 договоров на поставку энергоресурса в общем объеме 5,43 млн куб. м.