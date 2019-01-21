Обсяги поставок газу "Вінницягаз Збут" у 2018 році склали 492,2 млн куб. м

Ілюстративне фото (104.ua)

Левова частка поставок припадає на населення та становить понад 95,5%

Протягом 2018 року ТОВ "Вінницягаз Збут" поставило споживачам Вінницької області майже 492,2 куб. м природного газу на загальну суму 3,75 млн гривень. Це на 7% менше у порівнянні з обсягами поставок блакитного палива підприємством в 2017 році. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Левова частка поставок припадає на населення і становить 470,2 млн куб. м або більше 95,5%. Інше спожили в значно менших частках промислові споживачі – 12,3 млн куб. м, що становить 2,5% від загального обсягу поставок газу підприємством, бюджетні установи та організації – 9,2 куб. м (1,9 %) та релігійні організації - 505,1 тис. куб. м (близько 0,1%).

"Зменшення обсягів поставок газу можна пояснити порівняно теплими погодними умовами, як на початку, так і восени 2018 року, а також підвищенням ціни на нафту", - пояснює директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

За словами прес-служби, зараз у "Вінницягаз Збут" активно проходить кампанія по укладенню договорів поставки природного газу з непобутовими споживачами Вінницькій області на поточний рік.

"Підприємство постійно бере участь у процедурах закупівель газу, що проводяться бюджетними установами та організаціями. З початку 2019 року ТОВ "Вінницягаз Збут" вже стало переможцем у 34 процедури відкритих торгів щодо закупівлі газу загальним обсягом поставки 2,45 млн куб. м. Крім того, в даний час підприємство є учасником ще близько 70 процедур закупівель, що проводяться бюджетними організаціями регіону", - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в прес-службі, в 2018 року компанія постачала газ 604 споживачам бюджетної сфери на суму більше 109,7 млн гривень. У цьому році бюджетні установи і організації, які закуповують газ без застосування тендерних процедур, вже уклали з "Вінницягаз Збут" 486 договорів на постачання енергоресурсу в загальному обсязі 5,43 млн куб. м.