Объекты на территории России могут быть законными целями для Украины, - Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что военные объекты на территории Российской Федерации могут быть законными целями для украинской армии. В частности, согласно международному праву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире BBC .

"Если бы Украина действительно решила атаковать структуру тылового обеспечения российской армии, это было бы законно с точки зрения международного права", - отметил он.

При этом он сомневается, что удары по российской инфраструктуре были нанесены из британского оружия.

"В настоящее время у них нет британского оружия, которое могло бы это сделать, поэтому маловероятно, что это наше оружие. У нас действительно не так много дальнобойного оружия, которое бьет так, как это делает российская армия", - добавил он.