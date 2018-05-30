Объективный конкурс по отбору новых членов НКРЭКУ оживит реформы энергорынка, - нардеп

Нардеп отметила, что члены номинационной комиссии в ходе проведения конкурса проявили стойкость во время принятия решений относительно конкурсантов

Конкурс по отбору новых членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, был проведен достаточно объективно и является основой для дальнейшего оживления реформы энергорынка. Об этом заявила народный депутат от Блока Петра Порошенко Ольга Белькова.

"Я считаю, что сам конкурс прошел довольно объективно, члены Номинационной комиссии очень старались, они той старой школы, в хорошем смысле этих слов ... Они все свои решения пытались заранее описать, то есть, они провели достаточно сильную академическую подготовку. Конечно, в каждом конкурсе есть субъективные факторы - этого не избежать, но из того, что я увидела: у конкурса была единственная цель - добиться состязательности кандидатов, их идей, их кандидатур, а не тихо-быстро под шумок кого-то выбрать", - сказала Белькова.

При этом нардеп отметила, что члены номинационной комиссии в ходе проведения конкурса проявили стойкость во время принятия решений относительно конкурсантов. "Показательным является заседание, когда принимались решения в отношении дополнительных документов для некоторых кандидатов, которых конкурсная комиссия не допустила (Дмитрий Вовк, Антон Гудаченко, Ульяна Письменная) ... Они (члены конкурсной комиссии, - ред.) были в очень жестких условиях, но я им чрезвычайно благодарна за то, что они боролись до конца за свое видение в том, как оно должно быть ... На все вопросы, которые я задавала, я получала ответы. Меня, как одного из авторов законопроекта, интересовали вопросы, касающиеся процедуры, я получала ответы продуманы, и я не всегда соглашалась с членами конкурсной комиссии, но вместе с тем в них была логика и они коллективно принимали решение и до конца были верны своим решением ... У меня на сегодня есть ожидания, что дальше последует оживление этой реформы", - отметила нардеп.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко отобрал Александра Формагея, Елену Антонову, Оксану Криворучко, Дмитрия Коваленко и Евгения Магльованого для назначения на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Еще два члена НКРЭКУ будут назначены по итогам второй "волны" конкурса.

Как известно, 30 мая президент Украины Петр Порошенко уволил Дмитрия Вовка с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).