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Об'єктивний конкурс з відбору нових членів НКРЕКП пожвавить реформи енергоринку, - нардеп

НовиниЕнергетика    30.05.2018 - 19:25
Фото: Ольга Белькова (facebook.comobelkova)
Фото: Ольга Белькова (facebook.comobelkova)

Нардеп зазначила, що члени номінаційної комісії в ході проведення конкурсу проявили непохитність під час прийняття рішень щодо конкурсантів

Конкурс з відбору нових членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, було проведено досить об'єктивно і є основою для подальшого пожвавлення реформи енергоринку. Про це заявила народний депутат від Блоку Петра Порошенка Ольга Белькова.

"Я вважаю, що сам конкурс пройшов досить об'єктивно, члени Номінаційної комісії дуже старалися, вони тієї старої школи, в хорошому сенсі цих слів ... Вони всі свої рішення намагалися наперед описати, тобто, вони провели досить сильну академічну підготовку. Звичайно, в кожному конкурсі є суб'єктивні чинники - цього не уникнути, але з того, що я побачила: у конкурсу була єдина мета - домогтися змагальності кандидатів, їхніх ідей, їх кандидатур, а не тихо-швидко під шумок когось обрати", - сказала Белькова.

При цьому нардеп зазначила, що члени номінаційної комісії в ході проведення конкурсу проявили непохитність під час прийняття рішень щодо конкурсантів. "Показовим є засідання, коли приймалися рішення щодо додаткових документів для деяких кандидатів, яких конкурсна комісія не допустила (Дмитро Вовк, Антон Гудаченко, Уляна Письменна) ... Вони (члени конкурсної комісії, - ред.) були в дуже жорстких умовах, але я надзвичайно їм вдячна за те, що вони боролися до кінця за своє бачення в тому, як воно повинно бути ... На всі питання, які я задавала, я отримувала відповіді. Мене, як одного з авторів законопроекту, цікавили питання щодо процедури, я отримувала відповіді продумані, і я не завжди погоджувалася з членами конкурсної комісії, але разом з тим у них була логіка і вони колективно приймали рішення і до кінця були вірні своїм рішенням ... У мене на сьогодні є очікування, що далі піде пожвавлення цієї реформи", - зазначила нардеп.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко відібрав Олександра Формагея, Олену Антонову, Оксану Кривенко, Дмитра Коваленка і Євгена Магльованого для призначення на посади членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Ще два члени НКРЕКП будуть призначені за підсумками другої "хвилі" конкурсу.

Як відомо, 30 травня президент України Петро Порошенко звільнив Дмитра Вовка з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Порошенко призначив п’ять нових членів НКРЕКП Вовк звільнений з посади голови НКРЕКП
Теги публікації: конкурс, НКРЭКУ, комиссия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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