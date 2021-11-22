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Объединить общетсвенность в единую платформу решительного действия - Павел Янцен

Новина українською →
Понедельник 22 ноября 2021 15:08
Объединить общетсвенность в единую платформу решительного действия - Павел Янцен

«Ответственность за будущее Украины лежит на каждом украинце и именно от украинцев зависит, каким государство будет завтра» – в этом убежден председатель общественного движения «Свободная Нация», Павел Янцен.

По его словам, для всех граждан и активных лидеров, независимо от флагов и политических векторов, кому не безразлична судьба Украины, положили начало первой и самой большой в Украине конференции сторонников либертарианства и ценностей свободы «Свободные-2021».

«Наша цель – объединить, как можно больше общественных организаций в единую общественную платформу для реального влияния на принятие государственных решений» – заявил Павел Янцен.

Объединить общетсвенность в единую платформу решительного действия - Павел Янцен

Нетворкинг – конференция «Свободные-2021» объединила представителей 30 украинских НГО, лидеров мнений, политиков и экспертов. В дискуссии приняли участие гости из государств ЕС и Востока: Италии, Австрии, Палестины, Ливии, Сомали и других стран. Участники конференции выразили убеждение, что единственным инструментом стремительного институционального развития и создания государства является не директивная политическая вертикаль, а реализация инициатив консолидированной общественности, приоритетом которой является индивидуальная свобода и отказ от патернализма.

Ключевым тезисом мероприятия стала синергия усилий вокруг общей идеи – больше личности, меньше государства.

Фокус внимания конференции и участников встречи – безопасные, правовые и экономические проблемы Украины: конструктивная дискуссия относительно виз, дорожных карт и стратегий для либерализации государственного давления.

По словам спикера конференции, экс-министра МИД, Павла Климкина, в контексте либерализации, дилемма безопасности: милитарные обострения, энергетическая безопасность, остаются одними из ключевых вызовов для Украины: «В последние годы желание украинцев присоединиться к НАТО выросло на 40%, что в очередной раз доказывает - пока не имеем отношения и связи с РФ, считать себя свободными не можем».

Объединить общетсвенность в единую платформу решительного действия - Павел ЯнценОтдельными темами стали фискальная нагрузка, либертарное реформирование неэффективного, коррупционного распределения налогов, углубленная интеграция общественности в процесс принятия решений и ревитализация общественных советов, приоритетность механизмов уменьшения государственного контроля и принципов правовой защиты индивидуальных свобод.

Организаторы отметили, что встречи платформы «Свободные – 2021» будут проходить ежегодно, а по результатам конференции создан план проектной деятельности вновь партнерской сети.

С деталями конференции можно ознакомиться на официальной странице «Свободная Нация» в Facebook.

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