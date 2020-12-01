Объединение мусульман Польши выдало календарь с мечетями в "российском" Крыму

Фото: Крым (krymology.info)

Религиозное Объединение мусульман Польши выдало календарь с российским Крымом. Мечети в Крыму, которыми проиллюстрировали календарь, якобы расположенные в Российской Федерации.

Об этом сообщил член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар от Польши Недим Усейнов в Facebook.

Он призвал дать объяснения относительно этого инцидента.

"Искренне надеюсь, что это некоммерческая акция, действие неинформированного редактора, которое издательство пропустило в спешке", - написал Усейнов

Фото: календарь (mzr.pl)

Напомним, ранее в программе "Погода" Apple на территории России начала показывать Крым и Севастополь территорией РФ.

РБК-Украина писало, что в эфире венгерского телеканала "M1" территорию аннексированного Крыму обозначили как русский.

Ранее сообщалось, что австрийское архитектурное бюро “Coop Himmelblau” принимает участие в построении оперного театра в оккупированном Севастополе.