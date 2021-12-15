ОАЭ приостановили многомиллиардную сделку с США по закупке истребителей, - CNN

"ОАЭ проинформировали США, что приостановят переговоры о приобретении F-35. Технические требования, суверенные операционные ограничения, а также анализ затрат и выгод привели к переоценке соглашения", - сказал телеканалу официальный представитель ОАЭ.

При этом он добавил, что ОАЭ и США работали над взаимопониманием по двусторонним условиям безопасности для приобретения и предположил, что в будущем обсуждение по поставкам F-35 может быть возобновлено.

Указано, что американские власти неоднократно подталкивали ОАЭ к отказу от использования продукции Huawei в своей телекоммуникационной сети.

Так, Вашингтон утверждал, что технологии китайской компании якобы могут угрожать безопасности для его систем вооружения.

Вместе с тем власти ОАЭ скептически относятся к заявлениям США о потенциальном нарушении безопасности.

"Они опасаются, что могут оказаться втянутыми в противостояние между ведущим торговым партнером, Китаем и главным стратегическим союзником, Америке", - отмечают в СМИ.