ОАЭ первыми из стран Персидского залива открыли посольство в Израиле

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали первой страной Персидского залива, которая открыла посольство в Израиле. Церемония прошла в Тель-Авиве в присутствии президента Израиля Ицхака Герцога.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что открытие посольства ОАЭ последовало за открытием посольства Израиля в ОАЭ в июне.

"После нормализации отношений мы впервые стали свидетелями обсуждения торговых и инвестиционных возможностей", - сказал посол ОАЭ Мохамед аль-Хаджа, подняв флаг своей страны перед зданием.

По его словам, ОАЭ и Израиль уже подписали важные соглашения в различных областях, включая экономику, авиаперелеты, технологии и культуру.

Израильский президент Ицхак Герцог назвал открытие посольства "важной вехой на пути к будущему, миру, процветанию и безопасности" для Ближнего Востока.

"Год назад мысль о том, что чтобы увидеть, как гордо развевается флаг Эмиратов в Тель-Авиве, могла показаться надуманной мечтой. Но во многих отношениях нет ничего более естественного и нормального", - добавил он.