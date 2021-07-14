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ОАЭ первыми из стран Персидского залива открыли посольство в Израиле

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Тель-Авив, Среда 14 июля 2021 11:32
ОАЭ первыми из стран Персидского залива открыли посольство в Израиле Фото: открытие посольства ОАЭ в Израиле (twitter.com/HananyaNaftali)
Автор: РБК-Украина

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали первой страной Персидского залива, которая открыла посольство в Израиле. Церемония прошла в Тель-Авиве в присутствии президента Израиля Ицхака Герцога.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что открытие посольства ОАЭ последовало за открытием посольства Израиля в ОАЭ в июне.

"После нормализации отношений мы впервые стали свидетелями обсуждения торговых и инвестиционных возможностей", - сказал посол ОАЭ Мохамед аль-Хаджа, подняв флаг своей страны перед зданием.

По его словам, ОАЭ и Израиль уже подписали важные соглашения в различных областях, включая экономику, авиаперелеты, технологии и культуру.

Израильский президент Ицхак Герцог назвал открытие посольства "важной вехой на пути к будущему, миру, процветанию и безопасности" для Ближнего Востока.

"Год назад мысль о том, что чтобы увидеть, как гордо развевается флаг Эмиратов в Тель-Авиве, могла показаться надуманной мечтой. Но во многих отношениях нет ничего более естественного и нормального", - добавил он.

Напомним, в июне на открытии посольства Израиля в Абу-Даби и консульства в Дубае министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что объем двусторонней торговли с момента нормализации отношений превысил 675 млн долларов и ожидаются новые сделки.

При этом сближение Израиля с арабскими странами в регионе осуждается палестинцами.

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Объединенные Арабские Эмираты Израиль посольство
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