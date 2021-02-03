ОАЭ хотят создать первый в мире "космический суд": в чем его суть

Фото: космонавт (GettyImages)

Объединенные Арабские Эмираты хотят создать первый в мире "космический суд". Он будет заниматься урегулированием коммерческих споров в космической отрасли.

Об этом сообщает Sciencealert.

Трибунал будет базироваться в судебном квартале Международного финансового центра Дубая (DIFC).

Суд будет рассматривать дела и споры по космической деятельности международных частных компаний. В частности, суд будет рассматривать дела связанные с покупкой спутников или решать конфликты в связи с авариями устройств на орбите.

"Это было для нас откровением, что нам необходимо предоставить ОАЭ необходимую инфраструктуру (в случае возникновения споров). Мы хотим создать площадку, где можно было бы решать судебные споры. Мы считаем, что это вызовет огромный интерес", - заявила главный регистратор судов DIFC Амна Аль Овайс.

Напомним, летом 2020 года ОАЭ отправили космическую миссию на Марс. Таким образом, ОАЭ стали первой арабской страной, отправивший космический зонд к Марсу.

Также РБК-Украина писало, что Украина планирует до конца года вывести на орбиту Земли собственный спутник.