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У Нью-Йорку вперше за 115 років навмисно закрили метро

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 21:56
У Нью-Йорку вперше за 115 років навмисно закрили метро
Фото: метро в Нью-Йорку (flickr.com un_photo)

Закриття пов'язане з проведенням дезінфекції з-за COVID-19

У Нью-Йорку (США) вперше за 115-річну історію навмисно закрили всю систему метро у зв'язку з проведення дезінфекцій для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє CNN.

Наголошується, що дезінфекція буде проводитися в метро щодня з 1 ночі до 5 ранку як у приміщеннях, так і у вагонах метро.

"Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів", - заявив голова метрополітену Нью-Йорка Патрік Фой.

До цього метро Нью-Йорка закривалося тричі, але всі рази був викликані негодою:

  • у 2011 році з-за урагану "Ірен";
  • в 2012-м з-за урагану "Сенді";
  • під час сніжної бурі 2015 року.

Також повідомляється, що на період кризи пов'язаного з коронавірусом кількість пасажирів у метро скоротилося на 90%.

Раніше РБК-Україна писало, що в Нью-Йорку за минулу добу число госпіталізованих у лікарні пацієнтів з коронавірусом зросло на 34 людини. До апаратів ШВЛ підключені 599 осіб.

Також повідомлялося, що в США від коронавірусу померли понад 70 тисяч чоловік. В цілому в Америці COVID-19 підтверджено у понад 1,2 млн осіб. При цьому у всьому світі коронавірус зафіксований у майже 3,7 млн осіб.

Компанія з Нідерландів продала понад 1,5 млн ненадійних тестів на COVID-19 Ризик повернення жорсткого карантину залишається дуже реальним, - ВООЗ
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