UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Нью-Йорке открыли заседание Генассамблеи ООН: когда будет выступать Зеленский

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня, 21 сентября, принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Глава государства также выступит с речью в рамках сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Нынешняя сессия ГА ООН посвящена вопросам противодействия пандемии COVID-19, а также сохранения окружающей среды. Ежегодные общие дебаты начались 21 сентября и продлятся до 27 сентября.

Когда будет выступать Зеленский

Выступление украинского президента запланировано на 22 сентября. Зеленский прибыл в США, чтобы лично выступить перед делегациями. В связи с пандемией представители стран имеют возможность не ехать в США, а записать видеообращение.

Какие темы планирует поднять президент

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с журналистами сказал, что президент Зеленский во время выступления на сессии ГА ООН планирует поднять ряд важных для нашей страны вопросов.

Что будет в речи Зеленского:

  • противодействие агрессии России и освобождение оккупированных территорий Украины;
  • привлечение ООН к решению гуманитарных проблем населения пострадавших от российской агрессии территорий;
  • противодействие пандемии COVID-19.
Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийООН