В Нью-Йорке открыли заседание Генассамблеи ООН: когда будет выступать Зеленский

Нынешняя сессия ГА ООН посвящена вопросам противодействия пандемии COVID-19, а также сохранения окружающей среды. Ежегодные общие дебаты начались 21 сентября и продлятся до 27 сентября.

Когда будет выступать Зеленский

Выступление украинского президента запланировано на 22 сентября. Зеленский прибыл в США, чтобы лично выступить перед делегациями. В связи с пандемией представители стран имеют возможность не ехать в США, а записать видеообращение.

Какие темы планирует поднять президент

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с журналистами сказал, что президент Зеленский во время выступления на сессии ГА ООН планирует поднять ряд важных для нашей страны вопросов.

Что будет в речи Зеленского: