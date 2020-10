В США люди часами стояли в очереди, чтобы досрочно проголосовать на выборах

Жители Нью-Йорка часами стояли в очереди, чтобы проголосовать в первый день досрочного голосования в субботу, 24 октября. Досрочно проголосовали 56 миллионов американцев по всей стране.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Нью-Йорке демократ Джо Байден имеет значительное преимущество в опросах над президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Досрочное личное голосование будет продолжаться в штате до 1 ноября.

Около 56,5 миллионов американцев уже проголосовали досрочно по всей стране лично или по почте, что, по данным проекта US Elections Project, может привести к самой высокой явке избирателей за более чем столетие.

Two and a half hours in line today for this voter in #Queens #Election2020 #vote #voteearly #voteearlyday #democracy #NewYork https://t.co/peHgAO3hFl