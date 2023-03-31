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У Нью-Йорку біля ООН відкриється виставка російських злочинів в Україні

Фото: у Нью-Йорку біля ООН відкриється виставка російських злочинів в Україні (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 31 березня, у Нью-Йорку за 100 метрів від ООН у приміщенні 866 United Nations Plaza, відбудеться відкриття міжнародної виставки "Україна. Розп’яття. Трибунал", присвяченої злочинам РФ в Україні, яка презентується напередодні розгляду в ООН питання створення Міжнародного трибуналу, який покарає Росію за злочини агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на організаторів виставки.

Виставка створена та організована Національним музеєм історії України у Другій світовій війні та Фондом Богдана Губського "Україна 21 століття" за підтримки Офісу президента України.

Виставка свідчить про російські злочини проти мирного населення, дітей та військополонених, проти міжнародного гуманітарного права та територіальної цілісності України. На площі близько 2 000 квадратних метрів розміщено більш ніж 1000 експонатів, зібраних під час експедицій до щойно деокупованих територій, а також в інших місцях, де РФ тероризувала мирне населення.

Про наступ російських військ на територію України свідчить презентована на виставці колона із ворожих одностроїв. Експозиції із черевиків та чоботів загарбників формують п’ятикутну російську зірку часів радянської доби.

На виставці у Нью-Йорку представлені вражаючі експонати злочинних дій РФ, щоб поширювати правду про події в Україні й закликати світ до спільного протистояння тотальному злу.

Зокрема, серед експонатів:

Карта російської ДРГ з позначенням інфраструктурних об’єктів та місць розташування українських правоохоронних органів в місті Києві, яка мала сприяти захопленню столиці у перші дні широкомасштабного вторгнення. Ця карта свідчить про грунтовну підготовку РФ до нападу

Двері з підвалу школи в с. Ягідне (Чернігівщина), де росіяни упродовж місяця утримували 360 осіб, включно з дітьми та літніми людьми. На дверях зображено календар, написаний від руки вуглем та два списки: кого розстріляли окупанти та хто від нестерпних умов збожеволів та помер

Щоденник російського військовослужбовця-офіцера, в якому він описував особисті допити та знущання з цивільних. Офіцер розуміє свої нелюдські злочини, адже пише: "Історія назве наші дії другим "гітлеризмом" і влаштує черговий Нюрнберг"

Ікона, пошкоджена уламками від ворожих обстрілів з храму св. Димитрія Ростовського в смт Макарів (Київщина)

Свідченням про мародерство на окупованих територіях є пробитий кулею ноутбук Apple, який вбитий російський вояк вкрав в українській оселі та помістив як трофей у свій бронежилет замість броні

Куратор виставки: Юрій Савчук, художник - Антон Логов.

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ООННью-Йорк