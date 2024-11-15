NYT повідомив, що Україна ставить на перше місце гарантію безпеки. Умєров спростував

Міністр оборони Рустем Умєров спростував інформацію видання The New York Times про те, що Україна нібито надає перевагу питанням безпеки, а не поверненню своїх територій. Він підкреслив, що метою Києва залишається відновлення територіальної цілісності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Територіальна цілісність є частиною наших цінностей", - заявив Умєров. Коментуючи повідомлення про зміну пріоритетів України у війні, міністр назвав їх "брехнею і частиною російської пропаганди". "Нашим пріоритетом, як і раніше, є захист людей, захист нації, звільнення людей від майже 10-річної тимчасової окупації, тому Крим і Донбас є частиною України", - підкреслив він. Умєров також додав, що люди, які живуть на територіях, утримуваних Росією, чекають на звільнення.