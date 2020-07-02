NYT назвала посредника при контактах России с талибами

Азизи собирал наличные деньги в России, которые переправлял в Афганистан для выплат боевикам

Основным посредником контактов России с афганскими боевиками движения "Талибан" был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи. В сообщениях американской разведки Азизи был назван ключевым посредником между ГРУ и боевиками.

Об этом сообщает New York Times.

По данным издания, Азизи собирал наличные деньги в России, которые переправлял в Афганистан для выплат боевикам. Эти данные подтверждаются десятком американских и афганских официальных лиц.

"Целью операции был Рахмат Азизи, который долгое время ездил в Россию и обратно и говорил, что работает там, но никто не знал, чем он занимается", - сказал изданию заместитель главы провинциального совета Кундуза Сафиулла Амири.

Отметим, в конце июня The New York Times опубликовал статью, в которой говорилось, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. Это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи писали, что Трампу об этом рассказали еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать.

Напомним, Трамп отреагировал на публикацию NYT о поддержке талибов Российской Федерацией.

Ранее сообщалось, что Россия предлагала Талибану деньги за убийство военных США в Афганистане.