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NYT назвала посередника при контактах Росії з талібами

Новини » Політика     02.07.2020 - 08:21
NYT назвала посередника при контактах Росії з талібами
Фото: військові США (Twitter/EPA)

Азізі збирав готівкові гроші в Росії, які переправляв до Афганістану для виплат бойовикам

Основним посередником контактів Росії з афганськими бойовиками руху "Талібан" був контрабандист наркотиків Рахмат Азізі. У повідомленнях американської розвідки Азізі був названий ключовим посередником між ГРУ і бойовиками.

Про це повідомляє New York Times.

За даними видання, Азізі збирав готівкові гроші в Росії, які переправляв до Афганістану для виплат бойовикам. Ці дані підтверджуються десятки американських і афганських офіційних осіб.

"Метою операції був Рахмат Азізі, який довгий час їздив в Росію і назад і говорив, що працює там, але ніхто не знав, чим він займається", - сказав виданню заступник глави провінційної ради Кундуза Сафиулла Амірі.

Відзначимо, в кінці червня The New York Times опублікував статтю, в якій говорилося, що російська військова розвідка пропонувала талібам винагороду за напади на американських військовослужбовців в Афганістані. Це відбувалося в розпал переговорів про мирне врегулювання афганського конфлікту.

Автори статті писали, що Трампу про це розповіли ще в березні 2020 року, однак, як зазначалося в матеріалі, той поки не вирішив, як слід реагувати.

Нагадаємо, Трамп відреагував на публікацію NYT про підтримку талібів Російською Федерацією.

Раніше повідомлялося, що Росія пропонувала Талібану гроші за вбивство військових США в Афганістані.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ТалібанРосійська Федерація
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