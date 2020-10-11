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Нынешний состав НКРЭКУ полностью себя дискредитировал, - Кучеренко

Киев, Воскресенье 11 октября 2020 10:42
Нынешний состав НКРЭКУ полностью себя дискредитировал, - Кучеренко
Фото: Алексей Кучеренко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Нынешний состав НКРЭКУ полностью себя дискредитировал, а жалобы этого органа на якобы давление со стороны народных депутатов связаны с критикой его бездействия и коррумпированности.

Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко, который входит в состав парламентской временной следственной комиссии относительно деятельности НКРЭКУ.

"Как я понимаю - это сезонное обострение коллективного неконституционного и безответственного органа, который за последние шесть лет полностью себя дискредитировал. Связываю это с моей принципиальной позицией в отношении его бездействия", - заявил Кучеренко.

Он также отдельно отметил злоупотреблениях НКРЭКУ относительно тарифов столичных предприятий теплокоммунэнерго.

"Особенно поражает их мошенническая позиция относительно незаконных начислений для киевлян со стороны "Еврореконструкци" и "Киевтеплоэнерго", - добавил Кучеренко.

Напомним, 9 октября НКРЭКУ заявило, что обратилось в ГБР с заявлением о давлении со стороны группы народных депутатов, входящих во временной следственной комиссии, которая изучает злоупотребления на энергорынке.

За два дня до этого, 7 октября, стало известно, что НАПК начало проверку председателя НКРЕКП Тарасюка из-за бизнес-интересов его брата в энергетике по обращению ВСК. Эти факты выявили депутаты-члены ВСК.

По их информации родной брат председателя НКРЭКУ руководит компанией "Эф энд Эм Украина", которая во время работы Тарасюка в НКРЭКУ работала на рынке электроэнергии и была контрагентом ряда государственных предприятий энергетического сектора.

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