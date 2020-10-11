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Нинішній склад НКРЕКП повністю себе дискредитував, - Кучеренко

Київ, Неділя 11 жовтня 2020 10:42
Нинішній склад НКРЕКП повністю себе дискредитував, - Кучеренко
Фото: Олексій Кучеренко (ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Нинішній склад НКРЕКП повністю себе дискредитував, а скарги цього органу на начебто тиск з боку народних депутатів пов’язані з критикою його бездіяльності і корумпованості.

Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко, який входить до складу парламентської тимчасової слідчої комісії щодо діяльності НКРЕКП.

"Як я розумію - це сезонне загострення колективного неконституційного та безвідповідального органу, який за останні шість років повністю себе дискредитував. Пов’язую це з моєю принциповою позицією стосовно його бездіяльності", - заявив Кучеренко.

Він також окремо наголосив на зловживаннях НКРЕКП щодо тарифів столичних підприємств теплокомуненерго.

"Особливо вражає їх шахрайська позиція стосовно незаконних нарахувань для киян з боку "Єврореконструкціі" та "Київтеплоенерго", - додав Кучеренко.

Нагадаємо, 9 жовтня НКРЕКП заявило, що звернулося до ДБР з заявою про тиск з боку групи народних депутатів, що входять до тимчасової слідчої комісії, яка вивчає зловживання на енергоринку.

За два дні до цього, 7 жовтня, стало відомо, що НАЗК розпочало перевірку голови НКРЕКП Тарасюка через бізнес-інтереси його брата в енергетиці за зверненням ТСК. Ці факти виявили депутати-члени ТСК.

За їх інформацією рідний брат голови НКРЕКП керує компанією "Еф енд Ем Україна", яка під час роботи Тарасюка в НКРЕКП працювала на ринку електроенергії і була контрагентом ряду державних підприємств енергетичного сектору.

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