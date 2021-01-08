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Январский локдаун: сколько людей может находиться в супермаркете

Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в магазинах ограничили продажу товаров, чтобы уменьшить количество контактов. Поэтому одновременно в супермаркете могут находиться до 200 человек, которые пришли за товарами первой необходимости.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Логика проста - если ограничена продажа товаров, которые можно приобрести, например, носки или детские игрушки, то в магазин за этими товарами уже не пойдет определенное количество людей. Одновременно в супермаркете будет находиться не 500 человек, а 200, которые пришли приобрести только товары первой необходимости. В результате уменьшится количество контактов между людьми и вероятность передачи инфекции", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что магазины не продают часть товаров из-за локдауна. Как выяснилось, некоторые популярные супермаркеты заклеили лентой все товары, которые якобы не попали в список разрешенных. Покупатели не могут приобрести салфетки, стиральные порошки и другие подобные товары, хотя продажа бытовой химии разрешена.

Кроме того, в период карантина по всей Украине вводятся существенные ограничения в сфере торговли.

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