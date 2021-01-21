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Январский локдаун: НБУ оценил потери экономики Украины

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) подтверждает свою оценку потерь экономики Украины из-за январского локдауна. Принятые правительством меры приведут к сокращению 0,2 п.п. ВВП.

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Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге, который транслировался транслировался на Youtube.

"Эта оценка остается актуальной. Если смотреть на высокочастотные показатели: сколько люди путешествуют, автомобили, то они снизились, конечно. Но это сезонный эффект и он не очень отличается от того, что мы видели год назад", - сказал.

По его словам, эффект от локдауна будет достаточно умеренным, однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от пандемической ситуации.

Напомним, ранее Национальный банк Украины прогнозировал потери экономики Украины на уровне 0,2 п.п. ВВП в связи с ужесточением карантина в январе 2021 года.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", решение Кабинета министров Украины ужесточить карантин с 8 по 24 января 2021 года поддерживают 51% украинцев. Противоположного мнения придерживаются почти столько же - 46% граждан.

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