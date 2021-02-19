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В январе в Украине значительно уменьшилось число госпитализированных с COVID

Новина українською → Украина, Пятница 19 февраля 2021 17:36
В январе в Украине значительно уменьшилось число госпитализированных с COVID Фото: медики (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В январе в Украине значительно уменьшилось число госпитализированных с COVID-19 по сравнению с декабрем прошлого года. Были госпитализированы более 42 тысяч пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацслужбы здоровья Украины.

"В Украине в январе 2021 года были госпитализированы более 42 тыс. пациентов с COVID-19. Это - почти на 30% ниже показатели по сравнению с декабрем прошлого года", - сказано в сообщении.

Снизилось и количество пациентов, которые были подключены к источникам кислорода - почти на 14 тысяч.

"Их общее количество составило 35,5 тысячи. В отделениях интенсивной терапии медицинскую помощь получали 9500 пациентов (на почти 4 тысячи человек меньше, чем в декабре)", - указано в сообщении.

При этом самые высокие показатели госпитализированных пациентов с COVID-19 в городе Киев - 3421 человек и в Харьковской области - 3235.

Кроме того, в Программе медгарантий-2021 предусмотрено продление стационарного лечения пациентов с коронавирусной болезнью, по соответствующему пакету услуг, до периода окончания на территории Украины действия карантина и в течение 30 календарных дней после его отмены.

"После этого НСЗ предложит контракт заведениям, которые готовы к реагированию на инфекционные заболевания и эпидемии, по отдельному пакету медицинских услуг. Эти учреждения определяют региональные департаменты здравоохранения", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в программе медицинских гарантий заложили около 10 млрд гривен на борьбу с COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в пяти областях, где растет COVID-заболеваемость, усилили контроль за карантином.

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