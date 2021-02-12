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В январе медики и их семьи получили 295 тысяч гривен СOVID-выплат

Новина українською → Украина, Пятница 12 февраля 2021 13:49
В январе медики и их семьи получили 295 тысяч гривен СOVID-выплат Фото: медики (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Фонд соцстрахования в январе направил 295 тыс. грн на ежемесячные СOVID-выплаты для 51 медика и их семей. Размер выплаты для одного медика от фонда составляет от 710,79 гривен до 21 тыс. 970 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

В ведомстве напомнили, что медики, которые в результате острой профессиональной болезни COVID-19 получили стойкую утрату трудоспособности, в частности, инвалидность, получают ежемесячные страховые выплаты. Также выплаты направляют лицам, находившимся на иждивении медработников в случае их смерти.

"По состоянию на сегодня Фондом социального страхования Украины осуществляются ежемесячные страховые выплаты для 16 медицинских работников, имеющих степень утраты трудоспособности от 5% до 80%. Также ежемесячные страховые выплаты получают 35 иждивенцев в случае смерти медицинского работника", - указано в сообщении.

Из 295 тысяч гривен на ежемесячные выплаты для медицинских работников ушло 92 тысячи гривен, а лицам, находившимся на иждивении умерших медиков, направили 203 тысячи гривен.

"Ежемесячная выплата для одного медика от фонда составляет от 710,79 грн до 21 тыс. 970 грн. Размер такой выплаты зависит от степени утраты трудоспособности и среднего дохода, который потерпевший имел на момент наступления страхового случая", - информируют в фонде.

Напомним, ранее Кабинет министров продлил на 2021 год страховые выплаты медработникам, которые заразились COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в начале мая прошлого года Верховная рада приняла закон о страховых выплатах медикам, которые борются с COVID-19.

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