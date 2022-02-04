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В январе импорт электроэнергии из Беларуси обошелся энергосистеме в 1,3 млрд грн, - Буславец

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Киев, Пятница 04 февраля 2022 15:49
В январе импорт электроэнергии из Беларуси обошелся энергосистеме в 1,3 млрд грн, - Буславец Фото: ЛЭП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В январе 2022 года объем импорта электроэнергии из Беларуси составил 509 млн. кВтч, с рынка электроэнергии за нее получено более 1,3 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшей исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец.

"А что такое 1,3 млрд грн, учитывая угольную отрасль? 80 млн грн - ровно столько стоит оснащение одной горной лавы на частных шахтах (именно такую ​​информацию озвучивали на заседании профильного комитета ВРУ). Такая лава в условиях государственных шахт может дать минимум 25-30 тыс. тонн угля ежемесячно. То есть, за стоимость импорта электроэнергии одного месяца можно зарядить 16 лав и решить проблему с дефицитом угля", - заявила Буславец.

В 2021 году импорт тока, по ее словам, стоил энергосистеме 2,8 млрд. грн.

"То есть, в общей сложности более 4 млрд грн пошли не украинским энергогенерирующим компаниям и угольным предприятиям для их развития и устойчивого функционирования, а в энергетики и экономики этих стран, в первую очередь Беларуси, а также трейдерам", - подчеркнула Буславец.

Как сообщалось, Украина полностью отрежется от российской и белорусской электросистем до 2023 года. После этого Украина должна присоединиться к электрической системе Европейского союза.

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