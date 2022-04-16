Нужно оружие: главнокомандующие войсками Украины и США обсудили ситуацию на фронте

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Стороны обсудили ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Залужного.

Залужный подчеркнул необходимость вооружения и поставки боеприпасов для украинских военных.

В частности, главкомы обсудили сложную ситуацию безопасности на рубеже Харьков-Изюм, сдерживание российского наступления в Луганской и Донецкой областях, критическую ситуацию вокруг Мариуполя.

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