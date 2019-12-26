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Нужно как можно скорее урегулировать вопрос "зеленых тарифов", - Ковальчук

Новости » Экономика     26.12.2019 - 10:15
Нужно как можно скорее урегулировать вопрос "зеленых тарифов", - Ковальчук
Фото: Всеволод Ковальчук (РБК-Украина)

Украина имеет в два раза больше потенциальных "зеленых" мощностей, чем построено

Руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук считает необходимым как можно быстрее урегулировать вопрос "зеленых тарифов" в Украине на законодательном уровне. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Ковальчук заявил, что на данный момент Украина имеет в два раза больше потенциальных объектов к строительству, чем уже построено.

"Нужно как можно быстрее найти выход из ситуации, не разогнав до космических масштабов объем компенсации за возобновляемую энергетику. Пока ломают копья на площадках, комитетах ТЭК, форумах, как лучше изменить модель, продолжается бешеными темпами, комсомольскими стройками, ввод новых "зеленых" мощностей под высокий "зеленый" тариф. На данный момент потенциальных объектов к строительству в два раза больше, чем уже построено, со всеми документами", - сказал Ковальчук.

Руководитель "Укрэнерго" отметил, что Украина уже потеряла два года для того, чтобы сделать конкурентными цены на чистую энергию.

"Каждый день, когда эти обсуждения откладывают принятие изменений в закон, все большее и большее количество их все равно построиться под высокий тариф. Я за "зеленую" энергетику, поймите правильно. Если было принято стратегическое решение делать конкурентным этот сегмент, вводить аукционы, чтобы эти тарифы определялись конкуренцией, зачем же терять уже третий год? Третий год начнется, когда мы теряем возможность сделать конкурентные цены на чистую энергию", - заявил Ковальчук.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что новая власть не будет делать никаких необдуманных шагов, которые бы касались ретроспективных изменений в украинском законодательстве. Зеленский ожидает значительной активизации инвестиционной деятельности в Украине.

Также РБК-Украина писало, что бизнес призвал отказаться от ретроспективного пересмотра зеленого тарифа, который приведет к убыткам для Украины и ухудшит ее инвестиционный климат.

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Новости Украины Укрэнергозеленый тариф
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