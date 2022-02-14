Нужно максимально упростить вступление в территориальную оборону, - "Удар"

В "УДАРе" отмечают, что механизм упрощенного оформления резервистов уже отрабатывается в столице, где открылся первый рекрутинговый центр территориальной обороны и готовится к открытию второй такой центр.

"Мы предложили Минобороны и отрабатываем механизм, чтобы максимально упростить процедуру заключения контракта резервиста. Потому что сегодня она – сложная и растянутая во времени. Доброволец должен несколько дней только справки собирать и ходить в военкомат. Мы же создаем "единое окно". Открыли также в столице первый рекрутинговый центр территориальной обороны по ул. Крещатик", - заявил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко.

Для комплектования подразделений бригады территориальной обороны резервистами была создана горячая линия КГГА. Каждый желающий может обратиться на нее по номеру 063-651-44-46.

В "УДАРе Виталия Кличко" считают, что опыт Киева нужно немедленно распространить на всю страну.

"Нельзя позволить, чтобы бюрократические преграды помешали формированию укомплектованных и боеспособных подразделений этих войск. Украинцы, которые выразили желание защищать страну в рядах терробороны, не должны тратить несколько дней на сбор справок и хождение по разным инстанциям. Все должно происходить в одном месте, быстро и удобно для людей", - отмечают в "УДАРе".