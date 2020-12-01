ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Нужна срочная реформа: в ЕС заявили о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци"

Киев, Вторник 01 декабря 2020 18:57
Нужна срочная реформа: в ЕС заявили о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци"
Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

ЕС заявил о критическом финансовом состоянии "Укрзализныци" и отметил, что в Украине до сих пор не принят ряд ключевых законопроектов в сфере транспорта.

Об этом говорится в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который был опубликован 1 декабря.

"Финансовое состояние нереформированной компании "Укрзализныця" остается критическим", - отмечается в отчете.

В ЕС также акцентируют внимание на том, что в сфере транспорта до сих пор не были приняты ключевые законопроекты об открытии рынков, в частности о железнодорожном и внутреннем водном транспорте, опасных грузах и мультимодальных перевозках.

Также отмечается, что все еще не утверждены план действий по реализации Национальной транспортной стратегии и комплексный план действий по реформированию инфраструктурных проектов, который важен для обеспечения основания для внедрения стандартов ЕС в области управления инфраструктурой.

Напомним, в январе-июне 2020 года УЗ получила 8,792 млрд грн чистого убытка, а за аналогичный период 2019 года ее чистая прибыль составила 1,065 млрд грн.

При этом чистый доход УЗ от реализации продукции (товаров и услуг) за январь-июнь 2020 года составил 35,623 млрд грн (-19,42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика УкрзализныцяЕвросоюзреформы

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь