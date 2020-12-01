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Потрібна термінова реформа: у ЄС заявили про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці"

Київ, Вівторок 01 грудня 2020 18:57
Потрібна термінова реформа: у ЄС заявили про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці"
Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

ЄС заявив про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці" і зазначив, що в Україні досі не прийнято ряд ключових законопроектів у сфері транспорту.

Про це йдеться в щорічному звіті з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який був опублікований 1 грудня.

"Фінансовий стан нереформованої компанії "Укрзалізниця" залишається критичним", - наголошується у звіті.

В ЄС також підкреслюють на тому, що у сфері транспорту досі не були ухвалені ключові законопроєкти щодо відкриття ринків, зокрема про залізничний і внутрішній водний транспорт, небезпечні вантажі та мультимодальні перевезення.

Також зазначається, що все ще не затверджені план дій щодо реалізації Національної транспортної стратегії та комплексний план дій із реформування інфраструктурних проєктів, важливий для забезпечення підстави для впровадження стандартів ЄС у сфері управління інфраструктурою.

Нагадаємо, в січні-червні 2020 року УЗ отримала 8,792 млрд грн чистого збитку, а за аналогічний період 2019 року її чистий прибуток склав 1,065 млрд грн.

При цьому чистий дохід УЗ від реалізації продукції (товарів і послуг) за січень-червень 2020 року склав 35,623 млрд грн (-19,42% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року).

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