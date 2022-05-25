Нужна "длинная рука". Эксперт объяснил проблему с вооружением Украины

В случае контрнаступления для дальнейшего продвижения Украине нужно вооружение дальнего радиуса действия. У украинских военных на данный момент его нет.
Такое мнение выразил военный эксперт и историк Михаил Жирохов в комментарии РБК-Украина.
Так, комментируя ожидаемые поставки западного оружия, Жирохов отметил, что артсистемы M777 и САУ бьют максимум на 40 километров. Тогда как Украине нужно поражать цели на 100 километров.
"Если мы говорим о контрнаступлении, то любое наступление всегда начинается с артиллерийских обстрелов и поражения целей в ближнем тылу. Линию фронта и фортификации сносят из того, что есть под рукой, но "длинная рука" должна быть для того, чтобы продолжить наступление. К сожалению, сейчас у нас ее нет", - посетовал он.
При этом, Жирохов добавил, что у MLRS максимальная дальность составляет 300 км, но это c ракетами ATACMS, в поставке которых эксперт сомневается.
"Это очень мощное оружие, а американцы не хотят переноса войны на территорию РФ. Ведь любое оружие можно использовать и для обороны, и для наступления", - пояснил Жирохов свою позицию.
Напомним, ранее разобрали возможное влияние реактивных систем MLRS на ход войны против РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.