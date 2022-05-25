Нужна "длинная рука". Эксперт объяснил проблему с вооружением Украины

Так, комментируя ожидаемые поставки западного оружия, Жирохов отметил, что артсистемы M777 и САУ бьют максимум на 40 километров. Тогда как Украине нужно поражать цели на 100 километров.



"Если мы говорим о контрнаступлении, то любое наступление всегда начинается с артиллерийских обстрелов и поражения целей в ближнем тылу. Линию фронта и фортификации сносят из того, что есть под рукой, но "длинная рука" должна быть для того, чтобы продолжить наступление. К сожалению, сейчас у нас ее нет", - посетовал он.



При этом, Жирохов добавил, что у MLRS максимальная дальность составляет 300 км, но это c ракетами ATACMS, в поставке которых эксперт сомневается.



"Это очень мощное оружие, а американцы не хотят переноса войны на территорию РФ. Ведь любое оружие можно использовать и для обороны, и для наступления", - пояснил Жирохов свою позицию.