Потрібна "довга рука". Експерт пояснив проблему із озброєнням України

У разі контрнаступу для подальшого просування Україні потрібне озброєння далекого радіусу дії. В українських військових на даний момент його немає.

Так, коментуючи очікувані поставки західної зброї, Жирохов зазначив, що артсистеми M777 та САУ б'ють максимум на 40 кілометрів. Натомість Україні потрібно вражати цілі на 100 кілометрів.

"Якщо ми говоримо про контрнаступ, то будь-який наступ завжди починається з артилерійських обстрілів і ураження цілей у ближньому тилу. Лінію фронту та фортифікації зносять з того, що є під рукою, але "довга рука" має бути для того, щоб продовжити наступ. На жаль, зараз у нас її немає", - поскаржився він.

При цьому Жирохов додав, що у MLRS максимальна дальність становить 300 км, але це з ракетами ATACMS, у постачанні яких експерт сумнівається.

"Це дуже потужна зброя, а американці не хочуть перенесення війни на територію РФ. Адже будь-яку зброю можна використовувати і для оборони, і для наступу", - пояснив Жирохов свою позицію.