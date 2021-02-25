Нуждаетесь в релаксе? Примите ванну!
Один из самых удачных способов завершить тяжелый трудовой день – принять расслабляющую ванну. И если вы хотите, чтобы процедура была по-настоящему приятной, то очень важно иметь «правильную» ванну. Подобрать именно такую поможет знание фактов, описанных в этой статье.
Основные параметры выбора
Не забывайте, что выбор ванны зависит от размеров помещения, где она будет устанавливаться. То есть основные аспекты, которые необходимо учитывать, – это её форма и габариты. Что же касается материала изготовления, то это вопрос вкусовых предпочтений и материальных возможностей.
Форма имеет значение
Современные ванны порой удивляют причудливыми формами. Среди всего ассортимента принято выделять:
- прямоугольные – запросто вписываются в любой интерьер, отчего являются наиболее популярными;
- треугольные (угловые) – позволяют экономно использовать площадь комнаты, но человеку высокого роста в такой ванне вряд ли удастся растянуться;
- овальные – не так удобны, как прямоугольные, зато делают интерьер изысканным;
- нестандартные – имеют огромное количество вариаций, но цена на них значительно выше.
Тип монтажа
Следует различать ванны по типу установки, а именно: пристенные, отдельностоящие и встраиваемые.
Пристенные ванны устанавливаются вплотную к стене. Оставшиеся открытыми стороны прикрывают специальным фартуком.
Отдельностоящие модели рассчитаны на расположение в отдалении от стен. Их борта и боковые стороны имеют декоративное оформление. Это делает их привлекательными, но не приемлемыми для небольшого помещения.
Встраиваемые модификации требуют особого метода установки, т. к. монтируются в углубление в полу или нишу в стене. Поэтому такой тип ванн также не подходит для малогабаритных санузлов.
Материал изготовления
В основном ванны производят из акрила, стали, чугуна и литого камня. Самыми бюджетными являются стальные ванны, дорогими – каменные. Каждая группа имеет свои плюсы и минусы, отраженные в таблице:
|
Характеристика
|
Акриловая
|
Стальная
|
Чугунная
|
Из литого камня
|
Долго сохраняет тепло
|
–
|
–
|
+
|
+
|
Небольшой вес
|
+
|
+
|
–
|
–
|
Устойчивость к повреждениям
|
–
|
–
|
+
|
–
|
Бесшумность
|
+
|
–
|
+
|
+
|
Разнообразие форм
|
+
|
–
|
–
|
+
Заметим, что царапины на акриловой ванне легко отполировать, на стальной потребуется восстановление эмали, а на каменной от них избавиться практически невозможно. Решайте, выбирайте и расслабляйтесь на здоровье!