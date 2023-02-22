Янушевич про приїзд президента в Херсон після деокупації: "мав великий символізм для людей"
Приїзд президента Володимира Зеленського у звільнений від окупантів Херсон 13 листопада мав надзвичайно великий символізм для людей.
Про це в інтервʼю РБК-Україна розказав екс-керівник Херсонської області Ярослав Янушевич.
"Приїзд Верховного Головнокомандувача був таємницею, але за певними ознаками ми здогадувалися, що він готується. Тому ми теж вирішили підготуватися. Коли ми зустрілися з президентом, я доповів йому про нашу роботу. Було визначено місце підняття прапору перед будівлею облдержадміністрації. Й ще одного - великого - на річці", - згадує Янушевич.
За його словами, вранці того дня, коли президент піднімав прапор у центрі міста, він перепитав, чи дійсно великий прапор біля річки прямо під носом росіян.
"Я відповів, що так і є і показав йому відео в телефоні. Він посміхнувся і сказав, що ми божевільні, але здається, був задоволений", - додає політик.
Нагадаємо, 11 листопада українська армія зайшла у місто Херсон після того, як Росія заявила вранці, що усі її військові залишили обласний центр і переправились на лівий берег Дніпра.
Також ми писали, що російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Загарбники продовжують активно атакувати позиції захисників на низці напрямків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.