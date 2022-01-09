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В Нур-Султане проверяют документы у иностранцев: более 160 человек уже доставили в полицию

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Казахстан, Воскресенье 09 января 2022 19:56
В Нур-Султане проверяют документы у иностранцев: более 160 человек уже доставили в полицию Фото: в Нур-Султане проверяют иностранцев (tengrinews.kz)
Автор: Иванна Шовкун

В столице Казахстана Нур-Султане проводится проверка документов у иностранцев. Уже 161 человека доставили в полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Казахстан" в Telegram.

Участковые ходят по хостелам и съемным квартирам для проверки документов у иностранцев. Многих уже доставили в отделения для проверки законности их нахождения в столице Казахстана.

"Сохраняйте спокойствие и правопорядок в городе. Не нарушайте установленный режим комендантского часа. Любые противоправные действия будут жестко пресекаться", - обратился ранее к жителям Нур-Султана комендант столицы Ержан Саденов.

Напомним, на фоне массовых протестов в Казахстане власти Нур-Султана решили закрыть столицу на въезд и выезд. Ограничения будут действовать каждый день ночью.

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