В Нур-Султане проверяют документы у иностранцев: более 160 человек уже доставили в полицию

В столице Казахстана Нур-Султане проводится проверка документов у иностранцев. Уже 161 человека доставили в полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Казахстан" в Telegram .

Участковые ходят по хостелам и съемным квартирам для проверки документов у иностранцев. Многих уже доставили в отделения для проверки законности их нахождения в столице Казахстана.

"Сохраняйте спокойствие и правопорядок в городе. Не нарушайте установленный режим комендантского часа. Любые противоправные действия будут жестко пресекаться", - обратился ранее к жителям Нур-Султана комендант столицы Ержан Саденов.