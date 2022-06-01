Нули на АЗС. Когда в Украине закончится дефицит бензина и "дизеля"

Уже больше месяца в Украине не удается закрыть вопрос с дефицитом бензина и дизельного топлива (ДТ). Имеющихся поставок из Европы недостаточно даже для того, чтобы удовлетворить спрос, который заметно упал из-за войны.

По импорту технические возможности для прокачки небольших объемов топлива (как бензина, так и ДТ) через Польшу и Венгрию есть. Проблема в физическом отсутствии лишнего как "дизеля", так и бензина на европейском рынке.

Пустые баки

В Украине нехватка топлива на АЗС начались после ракетного обстрела Кременчугского НПЗ в апреле. К тому же до и после этого россияне регулярно атаковали нефтебазы по всей стране, пытаясь создать дефицит для армии и оставить аграриев без топлива накануне посевной кампании.

К концу прошлого месяца ситуация переросла в явный дефицит практически на всей территории страны, многочасовые очереди хотя бы за 10 литрами топлива стали обыкновенной картиной во всех регионах. В рознице бензин и ДТ купить стало практически невозможно – на заправках начали отпускать товар лишь корпоративным клиентам по топливным картам и талонам.

Сети АЗС, сумевшие наладить хоть какие-то поставки, ужесточили лимиты отпуска в один бак – в свободном доступе редко когда продавали более 10 литров. Даже транспорт критической инфраструктуры смогли обслуживать далеко не все сети заправочных станций.

"Чтобы избежать ситуации, когда горючего нет вообще, мы, понимая, что и сколько закупили и когда оно приедет на АЗК, вынуждены устанавливать лимиты, чтобы растянуть партию на наибольшее количество автомобилей", - сказали РБК-Украина в пресс-службе сети ОККО.

Там пояснили, что с технической точки зрения на АЗС не могут вычерпывать горючее в резервуарах до нуля, чтобы не закачать в трубопроводы воздух. Именно поэтому существует критический уровень остатков, по достижении которого заправка останавливает продажу, как бензина, так и ДТ.

И хотя в стране до недавних пор действовал лимит на маржу для трейдеров, некоторые из них, пользуясь дефицитом и суматохой из-за войны, явно завышали цены на АЗС – до 70 гривен за литр и выше.

Власти реагировали активно, но едва ли это было эффективно. В конце апреля вице-премьер Юлия Свириденко пообещала, что дефицит будет ликвидирован за неделю. "Операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопрос их завоза на территорию Украины", - говорила она 29 апреля. Но ни через неделю, ни через две логистические вопросы не разрешились, дефицит никуда не исчез.

В Socar Energy Ukraine (сеть АЗС Socar) признают, что ситуация непростая, но позитивная динамика на рынке растет каждую неделю. "С дизелем ситуация значительно улучшилась, с бензином ситуация хуже, но есть новые контракты на поставку", – сказали изданию в компании. Тем не менее, в ближайший месяц отменять лимиты на продажу нефтепродуктов здесь точно не будут, оставив в приоритете заправку транспорта экстренной помощи и аграриев.

Монополия Беларуси или почему не искали бензин

Во второй декаде мая правительство отменило регулирование цен на топливо, а точнее – сняло ограничение максимальной наценки для сетей. Но и это проблему не решило, а привело лишь росту цен на бензин и "дизель". "Государственное регулирование и дефицит не связаны напрямую", – отметили в Socar Energy Ukraine.

Ключевым поставщиком топлива в Украину еще с 2014 года оставалась Беларусь. Теперь же по понятным причинам торговля с этой страной, как и с РФ, прекратилась. И хотя еще с пришлого года Минск не раз угрожал перекрыть поставки и ограничить транзит из Литвы, правительство так и не наладило систему альтернативного импорта. Что, собственно, и подтверждается ситуацией последнего месяца.

"Укртранснафта", по информации РБК-Украина, неоднократно за последние полтора года обращалась к Минэкономики с предложением ввести пошлины или квоты на импорт нефтепродуктов из Беларуси. Эти ограничения, с одной стороны, привели бы к некоторому подорожанию топлива. С другой – стимулировали бы рынок искать новых поставщиков в Европе. Вероятно, теперь бы проблема стояла не так остро. Но эту идею в правительстве тогда так и не поддержали, очевидно, опасаясь повышения цен на АЗС, что явно непопулярно в глазах граждан.

Вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Сейчас основное внимание чиновников и трейдеров направлено на поиск топлива в Европе. Надежды возлагали на Польшу и Венгрию. По словам Свириденко, в апреле из Польши поступило 60 тысяч тонн топлива, и объем импорта можно увеличить до 200 тысяч тонн. Из Венгрии ожидали 100-150 тысяч тонн. Однако по этим направлениям реальный импорт пока невозможен по двум причинам – нет технических возможностей и самое главное – нет свободного топлива.

"Мы рассчитывали на польский транзит из Германии и, возможно, поставки из польского резерва. Но нет цистерн, которые могут перевезти дополнительный объем, не хватает мощностей в портах", – отметил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

К тому же Польша сама импортирует в год до 5 млн тонн "дизеля", а потому обеспечить дополнительно для Украины еще 2,5 млн тонн ей будет довольно сложно, отметил эксперт.

Вопросом технической возможности поставок топлива из Венгрии занималось по собственной инициативе руководство "Укртранснафты" – дочка НАК "Нафтогаз Украины". Для организации реверса по продуктопроводу "Самара-Западное направление" (т.н. "труба Медведчука"), чего раньше не практиковали, было закуплено оборудование и готовился к подписанию контракт с венгерской компанией Mol. Но максимальный объем, который венгры могут сейчас прокачать в Украину по двум точкам входа – не более 35 тысяч тонн в месяц.

В Кабмине требовали от "Укртранснафты" договориться о 100-150 тысячах тонн. Аргументы директора компании Николая Гавриленко, что это пока невозможно, поддержки в правительстве не нашли. На прошлой неделе его уволили по инициативе главы НАК Юрия Витренко. Именно претензия по венгерскому контракту, по словам самого Гавриленко, стала причиной такого кадрового решения.

"Учитывая технические ограничения от поставщика услуг, ни о каких 100-150 тысячах тонн в месяц реверсом в этом году не может даже идти речь. И теперь хотелось, чтобы чиновники наконец-то нашли того, кто ввел их в заблуждение, обвинив руководство "Укртранснафты" в неисполнении "обязательств", - заявил в комментарии РБК-Украина уже экс-первый заместитель гендиректора "Укртранснафты" Андрей Пасишник.

Новым директором компании назначили Владимира Цепенду, который раньше работал в стстеме Укртрансгаза. Буквально через пару дней после вступления в должность он отправился в Будапешт для подписания документов. Но с прошлой пятницы никаких новостей ни с украинской, ни с венгерской стороны по этой теме нет – в "Укртранснафте" и в Mol пока отказываются от комментариев.

По информации РБК-Украина от источников на топливном рынке, контракт был подписан в конце прошлой недели, и публично об этом будет заявлено на днях. Стороны договорились о технической возможности перекачки до 35 тысяч тонн "дизеля" в месяц. Этого крайне мало для потребностей украинского рынка. Но даже этого объема физически пока нет. Mol в лучшем случае, по информации собеседников издания, может обеспечить лишь 1/7 часть реверса, то есть 5 тысяч тонн, тогда как остальной объем нужно искать.

Быстро проблема с дефицитом на АЗС не разрешится (Фото: GettyImages)

При дефиците на европейском рынке трудно рассчитывать на то, что в ближайшие месяцы из Венгрии будет поступать более 50 тысяч тонн дизтоплива, отметил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Но это в том случае, если в перспективе объем прокачки увеличится.

Мощность "трубы Медведчука" в принципе позволяет в реверсном режиме поставлять из Венгрии до 2 млн тонн нефтепродуктов в год. Это самый быстрый и дешевый импорт топлива на украинский рынок, считает Омельченко. Дешевый, потому что компания МОL производит большинство нефтепродуктов из российской нефти, которую получает со скидкой в 30%.

"Но, пожалуй, MOL и политическое руководство Венгрии не планирует делиться этим преимуществом с Украиной. Ведь одним из главных факторов политической поддержки правительства Орбана (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, - ред.) как раз и являются низкие цены на энергоносители", - отметил Омельченко.

Поиском топлива на рынке Европы занимаются как частные трейдеры, так и "Нафтогаз Украины", который недавно получил в управление заправки, оставшиеся от сети АЗС Glusco, ее связывали с бизнес-партнерами Виктора Медведчука. Пока особого успеха эти поиски не принесли. "У нас число импортеров по всем видам продуктов выросло в два раза в течение месяца, но ресурса в два раза больше не стало", – заявил Сергей Куюн.

Покупатели ищут ресурс, где только можно и по любой цене, говорит эксперт. "Европа сама дефицитная. Наши выгребают все, что есть. Становится очевидно, что в приграничных странах мы ничего не найдем – ни бензина, ни дизеля. Поэтому надо искать дальше – Амстердам, Антверпен, итальянские, албанские порты и заключать договора", – отметил Куюн.

По системе обменных операций (своп) топливо действительно можно найти в Европе. И, по информации издания, именно таким образом сейчас и планируют обеспечить поставки из Венгрии. Как это работает? К примеру, Mol может купить для себя "дизель" в Австрии или Италии, а свое топливо направить в Украину. Это, конечно, отразится на его стоимости для наших потребителей, но позволит решить проблему дефицита.

Трейдеры ожидают, что летом дефицит на рынке еще сохранится. В Socar Energy Ukraine считают, что ситуация быстрее разрешится, если, к примеру, возобновит работу Кременчугский нефтезавод или будут разблокированы порты. Но оба условия пока выглядят, мягко говоря, малореальными.