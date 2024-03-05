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Нуланд йде у відставку з посади заступника глави Держдепу США

Вівторок 05 березня 2024 19:42
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Нуланд йде у відставку з посади заступника глави Держдепу США Архівне фото: Вікторія Нуланд (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Вікторія Нуланд найближчими тижнями має намір піти з посади заступника держсекретаря США з політичних питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Держдепу Ентоні Блінкена.

Зазначається, що термін повноважень Нуланд становить три з половиною десятиліття державної служби під керівництвом шести президентів і десяти державних секретарів США.

Також у Держдепі наголосили на лідерстві Нуланд у питаннях України і що її зусилля були незамінні для протистояння повномасштабному вторгненню диктатора Володимира Путіна в Україну

Вона також відповідала за формування глобальної коаліції, щоб гарантувати Путіну його стратегічну невдачу, і надання допомоги Україні в досягненні того дня, коли вона зможе твердо встати на ноги - демократично, економічно і у військовому відношенні.

Президент Джо Байден і Блінкен попросили заступника міністра з питань управління Джона Басса виконувати обов'язки заступника державного секретаря з політичних питань доти, доки не буде підтверджено заміну Нуланд.

Приїзд Нуланд до Києва

Нагадаємо, що 31 січня заступник державного секретаря США прибула до Києва. Це її другий візит в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

Тоді Нуланд озвучила свій прогноз на перебіг подій у 2024 році. Вона зазначила, що російського диктатора Володимира Путіна чекають сюрпризи на полі бою в Україні.

Детальніше про приїзд Нуланд та основні зустрічі - в матеріалі РБК-Україна.

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