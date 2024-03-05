Нуланд уходит в отставку с должности заместителя главы Госдепа США
Виктория Нуланд в ближайшие недели намерена уйти с должности заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госдепа Энтони Блинкена.
Отмечается, что срок полномочий Нуланд составляет три с половиной десятилетия государственной службы под руководством шести президентов и десяти государственных секретарей США.
Также в Госдепе отметили лидерство Нуланд в вопросах Украины и что ее усилия были незаменимы для противостояния полномасштабному вторжению диктатора Владимира Путина в Украину
Она также отвечала за формирование глобальной коалиции, чтобы гарантировать Путину его стратегическую неудачу, и оказание помощи Украине в достижении того дня, когда она сможет твердо встать на ноги - демократически, экономически и в военном отношении.
Президент Джо Байден и Блинкен попросили заместителя министра по вопросам управления Джона Басса исполнять обязанности заместителя государственного секретаря по политическим вопросам до тех пор, пока не будет подтверждена замена Нуланд.
Приезд Нуланд в Киев
Напомним, что 31 января заместитель государственного секретаря США прибыла в Киев. Это ее второй визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.
Тогда Нуланд озвучила свой прогноз на ход событий в 2024 году. Она отметила, что российский диктатор Владимир Путин ожидает сюрпризов на поле боя в Украине.
Детальнее о приезде Нуланда и основных встречах - в материале РБК-Украина.
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