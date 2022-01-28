Нуланд пошутила о прокачке российской водки через "Северный поток-2". У Путина ответили

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила, что было бы неплохо, если по газопроводу "Северный поток-2" вместо газа шла российская водка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на ее слова, заявив, что "пусть лучше представители США шутят, чем занимаются нагнетанием обстановки в Европе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Послушайте, хотя бы какие-то попытки шутить - это уже позитив в этой ситуации. Пусть лучше они шутят, чем занимаются нагнетанием напряженности в Европе", - сказал Песков.

Напомним, накануне Нуланд во время брифинга ответила на реплику журналиста о том, что "Северный поток-2" готов к прокачке чего - "газа, оливкового масла или водки".

В свою очередь она в шутку предположила, что "водка - было бы неплохо".

После чего заместитель госсекретаря США возразила слова журналиста о готовности газопровода.

"Он ("Северный поток-2", - ред.) еще не готов к включению. Он еще не закончен. Он не протестирован и не сертифицирован", - отметила Нуланд.

Она заявила, что если Россия вторгнется в Украину, то запуск газопровода не состоится.

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