Нуланд пожартувала про прокачування російської горілки через "Північний потік-2". У Путіна відповіли

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд пожартувала, що було б непогано, якщо газопроводом "Північний потік-2" замість газу йшла російська горілка. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на її слова, заявивши, що "нехай краще представники США жартують, ніж займаються нагнітанням обстановки в Європі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Послухайте, хоч би якісь спроби жартувати - це вже позитив у цій ситуації. Нехай краще вони жартують, ніж займаються нагнітанням напруженості в Європі", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, напередодні Нуланд під час брифінгу відповіла на репліку журналіста про те, що "Північний потік-2" готовий до прокачування будь-чого - "газу, оливкової олії або горілки".

Своєю чергою вона жартома припустила, що "горілка - було б непогано".

Після чого заступник держсекретаря США заперечила слова журналіста про готовність газопроводу.

"Він ("Північний потік-2", - ред.) ще не готовий до включення. Він ще не закінчений. Він не протестований і не сертифікований", - зазначила Нуланд.

Вона заявила, що якщо Росія вторгнеться в Україну, то запуск газопроводу не відбудеться.

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