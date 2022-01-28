ru ua
Пт, 28 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нуланд пожартувала про прокачування російської горілки через "Північний потік-2". У Путіна відповіли

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 28 січня 2022 12:51
Нуланд пожартувала про прокачування російської горілки через "Північний потік-2". У Путіна відповіли Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Песков (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд пожартувала, що було б непогано, якщо газопроводом "Північний потік-2" замість газу йшла російська горілка. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на її слова, заявивши, що "нехай краще представники США жартують, ніж займаються нагнітанням обстановки в Європі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Послухайте, хоч би якісь спроби жартувати - це вже позитив у цій ситуації. Нехай краще вони жартують, ніж займаються нагнітанням напруженості в Європі", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, напередодні Нуланд під час брифінгу відповіла на репліку журналіста про те, що "Північний потік-2" готовий до прокачування будь-чого - "газу, оливкової олії або горілки".

Своєю чергою вона жартома припустила, що "горілка - було б непогано".

Після чого заступник держсекретаря США заперечила слова журналіста про готовність газопроводу.

"Він ("Північний потік-2", - ред.) ще не готовий до включення. Він ще не закінчений. Він не протестований і не сертифікований", - зазначила Нуланд.

Вона заявила, що якщо Росія вторгнеться в Україну, то запуск газопроводу не відбудеться.

.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2
NEWS
Рєзніков попередив Німеччину: відновлення НДР - це логічне продовження вимог Росії
Рєзніков попередив Німеччину: відновлення НДР - це логічне продовження вимог Росії
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники