Янукович подал в суд против генпрокурора Луценко

Янукович подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации

Экс-президент Украъны Виктор Янукович подал иск в Печерский райсуд Киева против Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) и генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом говорится в реестре судебных дел.

Янукович подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд принял к рассмотрению это дело и назначил заседание на 13 сентября в 10:00.

Отметим, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 21 февраля состоялся допрос президента Украины Петра Порошенко в деле о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Он длился более часа. Суд вынужденно завершил допрос из-за неуместных вопросов стороны защиты.

22 февраля суд также отказал адвокатам Януковича в повторном допросе Порошенко.