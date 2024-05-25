UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Нудно і не цікаво: Зеленський відповів на нападки Путіна щодо легітимності

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський відреагував на висловлювання голови Кремля Володимира Путіна про його легітимність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю центральноазіатським ЗМІ.

"Українці знають свою Конституцію, знають закон. Розуміємо, що ці висловлювання нелегітимного президента Російської Федерації (Путіна, - ред) щодо легітимності президента України, чесно кажучи, нудні, нецікаві", - сказав він.

Зеленський зізнався, що подібні випади Путіна його не дуже турбують.

"Всі адекватні люди, які вміють читати закон, а я вважаю, що якщо ти вмієш читати, то прочитай і знайди висновок. І все. Тому мене це взагалі не дуже непокоїть", - зазначив він.

Що сказав Путін

24 травня російський президент Володимир Путін їздив до Мінська до глави білоруського режиму Олександра Лукашенка.

Під час прес-конференції Путін заявив, що Росія не відмовляється від мирних переговорів, але готова їх вести лише з "легітимною владою" України. На його думку, легітимність Володимира Зеленського на посаді президента України нібито "закінчилася".

У свою чергу, Лукашенко почав вторити главі Кремля і заявив, що нібито "юридичної чистоти тут (у легітимності - ред) немає і бути не може".

Зазначимо, що в цьому ж інтерв'ю Зеленський назвав Путіна найнеадекватнішим ворогом за 100 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін