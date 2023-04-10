Нудна маячня: у Польщі поставили на місце Медведєва, який заявив про "непотрібну Україну"

"Та сама давня маячня від Медведєва. Він як заїжджена платівка. Нічого нового в його витворі немає. Нудно...Насправді ця "нікому не потрібна Україна" чудово протистоїть російському вторгненню", - зазначив Жарин.

Він додав, що такими дописами російський чиновник намагається приховати докази невдач РФ в Україні.

Що сказав Медвєдєв

Нещодавно заступника голови Радбезу РФ Дмитро Мєдвєдєв у соцмережі написав, що Україна нібито "зникне, тому що вона нікому не потрібна".

При цьому він додав, що Польща візьме участь у так званому "передбачуваному розділі України".

"Така Україна не потрібна нікому на планеті. Саме тому її не буде", - заявляв Мєдвєдєв.

Нагадаємо, раніше Медведєву примарилися загрози для Росії аж "до кордонів Польщі", тож він заявив про бажання їх "відсунути".

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